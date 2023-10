L’estremo difensore dell’Inter Yann Sommer è molto felice di aver scelto il club nerazzurro.

Yann Sommer ha parlato dei primi mesi all’Inter alla Blick. “La differenza tra Bayern e Inter? Al Bayern c’è molta professionalità quando si tratta di organizzazione. I dipendenti sono molto cordiali e molto semplici. All’Inter si assicurano anche che i nuovi giocatori e le famiglie si sentano a loro agio nel più breve tempo possibile. In Italia c’è una mentalità un po’ diversa, molto appassionata. La pressione è la stessa in entrambi i club. Vuoi sempre avere successo. Quando giochi a San Siro sai cosa significa. C’è un’atmosfera incredibilmente bella. È estremamente emozionante. Si canta, si festeggia ed è estremamente rumoroso quando le cose vanno bene. Perché l’Inter? È semplice: perché è l’Inter”.

I motivi della scelta

“La tradizione, la dimensione del club, dello stadio, dei tifosi, della squadra e l’opportunità di essere il numero 1 nei prossimi anni. È difficile affermare se ho fatto un ulteriore passo in avanti con Gianluca Spinelli. Il suo modo di allenarsi è differente, ma aiuta sempre. Da tutti gli allenatori dei portieri ho comunque imparato qualcosa. D’altronde l’intenzione è di migliorarsi”.

L’atmosfera del derby

“La prima cosa che fa ogni giocatore che arriva all’Inter è sottoporsi alle visite mediche. La seconda è parlare con gli esponenti della Curva. Il colloquio si è svolto in italiano, quindi è stato necessario una traduzione. Ma quello che ho capito è che il club è importante. Quello che ci viene chiesto è dare tutto per la società. Al derby abbiamo visto che la città era in fermento, c’era un bellissimo clima, tante emozioni, da calciatore non c’è niente di più bello che stare in uno stadio così con un’atmosfera così. Naturalmente i requisiti sono elevati. Ci si aspetta molto da noi. Bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Speriamo di riconquistare il nostro primo posto“.

