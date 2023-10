Le parole dell’ex capitano dell’Atalanta Stromberg alla presentazione del libro Atalanta Folle Amore Nostro

Alla presentazione del quarto volume del libro “Atalanta Folle Amore Nostro”, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione l’ex capitano Stromberg.

«Una grande emozione l’affetto della gente, anche nei gesti più semplici: quando vai a fare la spesa ti dimostrano grande passione i bergamaschi.Questa Atalanta è veramente importante, lo vedo soprattutto in Europa: è famosa e considerata una grande in Europa. Ai miei tempi non era così, ora invece tutti conoscono l’Atalanta. La Coppa delle Coppe? Potevamo vincere la finale. Ricordo la serata contro il Malines, emozionante nonostante la sconfitta».

