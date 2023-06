Destinazione a sorpresa nel futuro di Mateo Retegui: la squadra in vantaggio sull’attaccante è ora la Fiorentina

Mateo Retegui si avvicina sempre di più allo sbarco in Serie A. Come riferito da calciomercato.com, infatti, la Fiorentina sarebbe in forte pressing per l’attaccante attualmente in forza agli argentini del Tigre.

Nicolas Burdisso, dirigente viola, sta spingendo per chiudere la trattativa, con le milanesi che invece ora appaiono ormai defilate.

