Retegui Milan: l’annuncio dell’italo-argentino sul suo futuro in vista della prossima stagione. Ecco i dettagli

Mateo Retegui ha parlato ai microfoni di ESPN di un suo possibile trasferimento nella sessione estiva. Ecco le parole dell’obiettivo di mercato rossonero:

«Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene. A giugno la Nations League? Se mi dovessero chiamare, cercherò di fare del mio meglio. In caso contrario, tiferò da qui».

