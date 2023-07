Ricci in ESCLUSIVA: «Kessié-Juve, manca il sì del giocatore. Su Chiesa-Barça e Vlahovic-Real…». Il punto sul mercato dei bianconeri

Il corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni sui principali temi di mercato del momento.

È sempre più calda la pista Kessié-Juve. A che punto è la trattativa con il Barcellona

«La trattative c’è, esiste, nel senso che c’è interesse da parte di entrambi i club perché vada in porto. In questo momento la trattativa è condizionata dalla volontà del calciatore. L’interesse della Juve nell’acquisto e del Barça nella cessione, anche ad un prezzo assolutamente ragionevole, sono due fattori sicuramenti presenti. Resta la volontà del giocatore che è ancora tutta da vedere e da sondare».

L’ex Milan sta spingendo per la Premier League o la permanenza in blaugrana

«Il freno principale in questo momento è proprio il giocatore. Non vuole andar via da Barcellona, ma adesso si sente messo sulla lista dei trasferibili. La sua idea preferibilmente sarebbe quella di andare in Premier League. Bisogna vedere se dopo averlo convinto ad andare via riusciranno a convincerlo a tornare in Italia».

Negli ultimi giorni è circolata anche l’ipotesi di un possibile tentativo del Barça per Chiesa. Ha conferme?

«No, non penso che il Barcellona sia interessato a Chiesa. Il Barça ha grandi problemi economici e non è questo un obiettivo, sicuramente».

Da Barcellona a Madrid: Dusan Vlahovic è un obiettivo concreto di Ancelotti e Florentino Perez?

«Anche per quanto riguarda Vlahovic al Real Madrid, non è assolutamente una priorità. Il Real sta bene così e se dovesse spendere spenderà solo per un giocatore, che è Kylian Mbappé».

Qual è la situazione di Morata C’è un club in pole per il ritorno dell’ex Juve in Serie A?

«La situazione di Morata è complessa. Da parte degli agenti c’è la volontà di riportarlo in Italia, abbiamo visto i contatti con addirittura quattro società italiane: Milan, Inter, Juve e Roma. In questo momento l’Atletico Madrid è in Corea, Morata ha avuto un lungo colloquio di 20 minuti con Simeone e il suo braccio destro, Gustavo López. Cosa si siano detti non lo sappiamo, però resta il fatto che Morata resta una figura centrale di questo Atletico Madrid di Simeone costruito al risparmio. La clausola di 20,5 milioni è allettante, ma questa è una decisione della società che si scontra però con i piani sportivi dell’allenatore. A me sembra abbastanza complessa l’idea che Morata possa lasciare l’Atletico. Simeone ha bisogno di lui e secondo me questo gli ha detto nella chiacchierata. Mi sembra più un interesse degli agenti che del giocatore e della parte sportiva dell’Atletico».

Un altro nome spagnolo a lungo accostato ai bianconeri è quello di Fresneda. La concorrenza non manca, ci sono novità?

«Fresneda è un grandissimo giocatore. È un ragazzo giovanissimo che l’anno scorso ha giocato più di 20 partite in Liga nel Valladolid, una squadra che lottava per non retrocedere. È un nome che è sul taccuino di tantissime società. Al momento non ci sono grandi novità però non escludo che ce ne possano essere a breve. Non penso che lui decida di farsi un anno in Segunda (Serie B spagnola, ndr). Sicuramente è destinato a fare una grande carriera, dove in questo momento è difficile da dire».

Infine sul nome del momento, ovvero Mbappé, che potrebbe scatenare un effetto domino con anche Vlahovic coinvolto. Il Real Madrid è intenzionato ad aspettare il 2024? Qual è la situazione in casa Blancos?

«La situazione di Mbappé è molto molto complessa. Il PSG si è infilato in un vicolo cieco, prima l’anno scorso con un super rinnovo di due anni a cifre spropositate. Adesso l’hanno messo fuori squadra, ma non si può tenere fuori rosa un giocatore così. Sperano di poterlo vendere, loro in Arabia, bisogna vedere però se poi Mbappé accetta. Altrimenti resta solo il Real Madrid, che in questo momento con grande tranquillità e leggerezza è alla finestra. Probabilmente c’è già un accordo per il 2024, il PSG chiede 200 milioni per un giocatore che tra un anno andrà via gratis. Se dovessero abbassare le pretese, il Real Madrid è pronto a fare un investimento ma alle sue condizioni. Vediamo, ogni giorno è buono perché possa succedere qualcosa».

Si ringrazia Filippo Ricci per la disponibilità e la gentilezza mostrate in questa intervista.

The post Ricci: «Kessié-Juve, manca il sì del giocatore. Su Chiesa-Barça e Vlahovic-Real…» – ESCLUSIVA appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG