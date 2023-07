Vlahovic Juve, rivelazione di Kostic: «Per noi è importante, lui pensa a questo». Le parole in conferenza stampa

Kostic nel corso della conferenza stampa pre Juve Milan da Los Angeles ha parlato anche delle condizioni di Vlahovic.

VLAHOVIC – «Oggi sta meglio, ma ha svolto un lavoro differenziato in questa prima parte di pre-stagione. Spero che possa tornare in squadra il prima possibile. Dusan è positivo e concentrato sul recupero, è un calciatore molto importante per la Juve».

