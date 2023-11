Steven Zhang ha un piano per tenersi stretta l’Inter e sta valutando una rifinanziamento con nuove aziende americane

Il presidente ha sempre speso parole importanti per il presente e per il futuro dell’Inter. La sua intenzione è chiara e non si è mai parlato di cessione. Nessuna due diligence è mai stata avviata dai nerazzurri ciò significa che non c’è mai stata manifestazione d’interesse per il club almeno non così concreta. Qualche interessamento dal Medio Oriente e dall’America ma nessuno ha affondato, a fronte di uno Zhang che valuta la società 1,3 miliardi di euro.

L’altro dato che conferma quanto il presidente tenga all’Inter sta nei contatti continui con i due advisor scelti per rifinanziare il debito con Oaktre: Goldman Sachs e Raine Group, in questo Zhang è convinto di riuscire a compiere l’impresa. I tempi sono brevi e non si può arrivare a maggio (con la scadenza del prestito fissata per il giorno 20) per capire il futuro societario. Ecco perché alla fine del 2023, massimo inizio del 2024 è lecito aspettarsi una risoluzione. I dialoghi sono in corso in queste settimane con un paio di credit found interessati all’operazione. Il nodo è legato ai tassi d’interesse perché l’obiettivo è quello si di rifinanziare ma con cifre più contenute. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

