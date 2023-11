Piotr Zielinski è pronto a scatenare una vera e propria asta di mercato: il giocatore ha in ballo il rinnovo col Napoli oltre all’interessamento di Juve e Inter

Piotr Zielinski è pronto a scatenare una vera e propria asta di mercato: il giocatore ha in ballo il rinnovo col Napoli oltre all’interessamento di Juve e Inter.

Giuntoli l’ha portato in azzurro nel 2016 e i rapporti con l’agente sono buoni. Il polacco va in scadenza a giugno e le due parti non sono ancora arrivate a un accordo. Da gennaio, dunque, la mezzala è libera di firmare con altri club qualora non dovesse raggiungere la firma con gli azzurri. La Juve ci pensa forte anche del rapporto con il dirigente, ma la concorrenza è forte perché a zero Zielinski rappresenta un affare per tutti, compresa l’Inter con Marotta e Ausilio sempre attenti a queste situazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Zielinski, derby d’Italia di mercato: Juve e Inter ci pensano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG