MilanNews ha intervistato Ubaldo Righetti per parlare di Paulo Fonseca, tecnico in procinto di firmare per il Milan. “Al di là del tecnico, Fonseca è una persona equilibrata, di buon senso, non è di quelli rigidi ma fa star bene la squadra. Dal mio punto di vista lo definirei aziendalista, perché non pensa solo ed esclusivamente ai suoi interessi. Certamente avrà bisogno dell’appoggio della dirigenza e della società”.

La piazza rossonera non è contenta perché lo reputa poco vincente

“A me onestamente questa cosa fa ridere perché si parla di allenatore vincente, ma è la società che ti rende vincente. Chi nasce vincente?”.

Il giudizio sull’esperienza romana

“La sua proposta di calcio a Roma è stata affascinante e devo dire che abbiamo visto un gioco di altissimo livello. Certo, deve esserci la continuità nelle prestazioni e in quella Roma è mancata. A livello di spogliatoio ha saputo mantenere un certo equilibrio e posso assicurare, da ex calciatore, che non era semplice”.

Come lo vede in rossonero

“Il Milan ha vissuto il grande calcio e mi auguro per il club che Fonseca sua l’uomo giusto. Non posso prevedere come andrà ma posso augurarmi che faccia bene. Poi dipenderà dalla squadra che verrà costruita, da chi parte e chi arriva. È un insieme di cose, per cui l’allenatore non basta”.

