Rinnovi Juventus: non c’è solo Dybala

Si avvicina un periodo estremamente delicato per la Juventus e il campo non c’entra questa volta. Febbraio è il mese decisivo per i rinnovi dei giocatori che hanno il contratto a scadenza a giugno 2022, e non sono pochi, come riporta Tuttosport. Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin, Mattia De Sciglio e soprattutto Paulo Dybala devono trattare il rinnovo col club.

I bianconeri, che hanno l’esigenza anche di abbassare il monte ingaggi, hanno dato appuntamento a tutti al mese prossimo. Sui giornali, come è ovvio che sia, trova spazio e risalto quasi esclusivamente la situazione del numero 10 argentino. La gatta da pelare più difficile per il nuovo amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, ovvero blindare Dybala difendendosi dagli attacchi dell’Inter, uscita allo scoperto per bocca di Beppe Marotta.