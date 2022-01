Juventus: Ihattaren verso l’Ajax

Il centrocampista della Juventus in prestito alla Sampdoria Mohamed Ihattaren non ha collezionato neanche un minuto in Serie A e per qualche giorno si sono anche perse le sue tracce. L’olandese si è lamentato di essere stato trascurato dai blucerchiati tramite un’intervista al De Telegraaf: “Me ne sono andato e non ho ricevuto più notizie dalla Sampdoria. Non è una cosa bella, a 19 anni sono stato abbandonato al mio destino”.

“Ogni tipo di accordo non è stato rispettato, non mi pagavano, non c’è mai stato nessun conto in banca o nessuna assicurazione, una situazione irritante. Un giorno mi sono lasciato prendere dalle emozioni mentre ero in campo, ho chiamato un mio amico e gli ho chiesto a che ora fosse il primo volo”. La Sampdoria ha smentito con comunicato; l’olandese qualche giorno fa era conteso da Utrecht e Ajax, sembra averla spuntata il secondo club che lo dovrebbe avere in prestito per 6 mesi.