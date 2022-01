La Juventus è stata vicina ad Icardi, ecco perché è saltato l’affare

Nei primi giorni di gennaio, quindi appena iniziata questa sessione di calciomercato, la Juventus è stata molto vicina a prendere l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi in prestito per sei mesi. Il Paris Saint Germain aveva accettato uno scambio con Moise Kean, che è già stato sotto la Tour Eiffel, lo evidenzia Sky Sport. L’attaccante ora bianconero ha fatto bene in Francia nell’ultima stagione segnando 17 goal in 41 presenze.

L’affare è saltato perché un singolo giocatore non può giocare per 3 squadre diverse nella stessa stagione. Mosse Kean prima della Juventus ha giocato nell’Everton a fine agosto e quindi non poteva giocare anche per il Paris Saint Germain. Questa era l’unica condizione proposta dal club parigino e quindi non c’è speranza di vedere Mauro Icardi in bianconero, almeno per ora.