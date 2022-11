In casa Milan continua a tenere banco il tema del rinnovo di Leao. Ecco cosa può sbloccare la trattativa per far restare il portoghese

secondo il Corriere della Sera i premi UEFA potrebbero essere molto utili per provare a sbloccare finalmente la questione del rinnovo del 17 rossonero, il cui attuale contratto scade nel 2024. Le parti ne stanno parlando da tempo, ma per il momento non è stato ancora raggiunto un accordo. La trattativa si prospetta piuttosto lunga, ma chissà che i 20 milioni incassati per la qualificazione agli ottavi non possano dare la spinta giusta al Milan per avvicinarsi alle richieste del portoghese.

