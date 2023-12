Buone notizie in casa Inter dopo il rinnovo di Mkhitaryan: il club nerazzurro sfrutterà gli sgravi del Decreto Crescita

Il rinnovo di Mkhitaryan è arrivato giusto in tempo per sfruttare gli sgravi del Decreto Crescita, un rinnovo infatti che andava formalizzato entro il 31 dicembre a 5 milioni lordi di ingaggio.

Come scrive Gazzetta.it, nell’accordo con l’ex Roma e Manchester United anche una penale per l’Inter nel caso in cui il club decidesse di risolvere il contratto con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza fissata al 2026.

