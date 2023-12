L’ad del Milan Furlani si è espresso a Sky Sport prima della gara contro il Sassuolo riguardo alla questione Decreto Crescita: le dichiarazioni

Furlani ha commentato con amarezza la decisione sul Decreto Crescita, che ha spiazzato anche in casa Inter:

«Come ho vissuto la decisione del Governo sul Decreto Crescita Male, è una decisione triste per il calcio italiano: ci rende più poveri, meno competitivi e ci indebolisce. Purtroppo, il calcio italiano non è visto come un settore dell’economia anche se dovrebbe esserlo. Siamo stati leader per anni in Europa, ora non lo siamo più ma ne avremmo le potenzialità»

L’articolo Furlani: «Decreto Crescita decisione triste per il calcio italiano» proviene da Inter News 24.

