Il rinnovo di Rabiot non è ancora cosa fatta e la Juve deve fare attenzione alle sirene tedesche con il Bayern che fa sul serio

I tedeschi, inoltre, sono tra i club che strizzano l’occhio ad Adrien Rabiot in caso di mancato rinnovo con la Juve. Tanto da aver già sondato il terreno con la mamma-manager Veronique.

I bianconeri non mollano però la presa e puntano a blindare il vice-capitano. La partita entrerà nel vivo verso aprile. Intanto a Torino hanno visionato Goretzka e non solo per la mediana del futuro qualora dovessero separarsi le strade con il francese. Lo scrive Tuttosport.

