A Torino si interrogano quale sarà il futuro di Ivan Juric? A Cairo non interessa ma ai tifosi sì e la dimostrazione al Filadelfia è un segnale.

Nell’allenamento a porte aperte si sono presentati in circa 2 mila per sostenere, incitare e caricare la squadra dopo la vittoria sul Lecce. Un momento particolare per spronare e spingere la squadra a lottare fino alla fine per un sogno chiamato Europa. Tutti i tifosi hanno applaudito il tecnico, un altro segnale d’amore verso Juric nonostante le frizioni con la Curva di qualche mese fa. Lo scrive Tuttosport.

