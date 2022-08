Non solo cessioni e acquisti per il Milan ma anche rinnovi. Tra questi quello di Tonali, l’agente del giocatore è in sede

Come riportato da Calciomercato.com tra le parti c’è già un accordo di massima, con aumento d’ingaggio per il classe 2000 fino ad arrivare a 3 milioni di euro netti. Contatti continui per trovare l’intesa finale

