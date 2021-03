“Rinviate Roma-Napoli”, esplode la protesta sui social contro la Lega

La decisione arrivata nella serata di ieri da parte della Lega Calcio di rinviare nuovamente Juventus-Napoli al al 7 aprile, ma originariamente prevista per il 17 marzo, ha scatenato la protesta dei tifosi giallorossi. Il motivo? Il 21 marzo la Roma affronterà all’Olimpico la squadra di Gattuso, ma prima scenderà in campo giovedì 18 nella gara di Donetsk contro lo Shakhtar in Europa League. Una trasferta lontana dalla Capitale e che si preannuncia dispendiosa per Pellegrini e compagni. Dall’altra parte gli azzurri, visto il rinvio della sfida con la Juve, avranno un’intera settimana per prepararsi contro la Roma.

SUI SOCIAL

La Roma cosi, a partire da domani, si troverà ad affrontare tre partite in una settimana, in un momento della stagione che può rivelarsi decisivo per un posto che varrebbe la qualificazione in Champions League. Il rinvio di Juve-Napoli è scaturito dall’eliminazione da parte di entrambe le squadre dalle coppe europee e in questo senso facilitato la scelta di una nuova data, potendo il match disputarsi regolarmente in turno infrasettimanale, pur evitando la concomitanza di orario con le altre competizioni Uefa. La scelta non è andata giù ai sostenitori giallorossi ma non solo, così è diventato di tendenza su Twitter #RinviateRomaNapoli. C’è da sottolineare che la Roma di lunedì, dopo gli impegni in Europa League, ha giocato solo una volta contro il Milan il 26 ottobre. E non lo potrà fare nemmeno la prossima settimana vista la sosta per le partite delle nazionali.

Ecco alcuni tweet apparsi quest’oggi

Se volete che questo campionato abbia ancora un minimo di credibilità #RinviateRomaNapoli — Giulia (@itsgiulia127) March 13, 2021