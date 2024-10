Le modalità che hanno portato al rinvio della gara dei rossoneri che si sarebbe dovuta giocare ieri continuano a far discutere.

Il giornalista Carlo Pellegatti si scaglia contro il presidente del Milan Paolo Scaroni; ecco le sue parole in un video sul suo canale YouTube.

“Perché aspettare febbraio per dare l’incasso di Bologna-Milan ai bolognesi in difficoltà? Gli aiuti servirebbero subito. Il Milan fa trapelare che ha fatto di tutto per opporsi, ma i tifosi sono furibondi”.

La constatazione

“Il Milan non è un club che deve ‘chinare la testa’ (la dichiarazione di Scaroni, ndr). Sono venuto a Casa Milan, guardo il muro con i ritratti dei grandi calciatori del passato. Vedere il Milan chinare la testa è una contraddizione. Il Milan doveva essere preparato alla discussione per il campo neutro. Ha vinto il Bologna, semplicemente“.

Il feeling dei tifosi

“Dicono ‘abbiamo fatto di tutto, siamo furibondi…’ signori, voglio ricordarvi quale sarà il prossimo calendario del Milan. I tifosi non esigono Mbappé o Haaland. Chiedono che si torni ad essere orgogliosamente il Milan, a essere importante, anche nelle assemblee. I consiglieri federali erano di Atalanta ed Empoli… con tutto il rispetto…”.

Stadio Dall’Ara

La bordata

“Il presidente Scaroni che entra in Lega e dice ‘io non me ne intendo, vediamo…’ ci sono i video… queste affermazioni da parte di colui che rappresenta il Milan lasciano molto sconcertati. Già nei confronti di questa proprietà e società c’è un’opinione negativa quasi totale. Se poi si rinuncia ad alzare la testa anche in questi casi eccezionali, è chiaro che non va bene”.

