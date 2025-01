Rischia il posto al Milan, la proprietà non è più convinta e medita il ribaltone: ecco la mossa a sorpresa

Rischia il posto al Milan. Gli ultimi risultati starebbero convincendo la proprietà a un nuovo ribaltone. Ecco cosa trapela.

Il Milan, dopo la vittoria a Riyad della Supercoppa Italiana, sembrava aver finalmente cambiato passo, dando l’impressione di aver intrapreso una nuova strada verso il successo. La squadra, galvanizzata dall’importante trofeo, sembrava pronta a compiere il salto di qualità rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia, il pareggio casalingo contro il Cagliari ha smentito questa impressione positiva. Inaspettatamente, sono riemersi vecchi fantasmi, come l’incostanza nei risultati e le difficoltà nell’esprimere un gioco fluido. Una prestazione deludente che ha gettato ombre sul percorso intrapreso.

Rischia il posto al Milan, ribaltone in arrivo

La situazione al Milan, nel suo complesso, sta creando più di qualche dubbio tra i vertici di Casa Milan. Le incertezze sul rendimento della squadra e sulla direzione tecnica sono emerse con forza, come confermato dall’ultima indiscrezione che parla di un possibile ribaltone in arrivo. I dirigenti stanno valutando attentamente ogni mossa, con il futuro del club che potrebbe subire nuovi cambiamenti, con una figura di spicco che rischia il proprio posto in rossonero.

Situazione difficile al Milan, si cambia tutto?

Il Club di Via Aldo Rossi medita grandi cambiamenti. A fornire la notizia è Tuttosport che rivela che a casa Milan si sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di un nuovo ribaltone. Una figura di spicco rischierebbe infatti il proprio posto al Milan, soprattutto dopo gli ultimi risultati. L’estate precedente ha visto la dirigenza del Milan investire significativamente nel progetto Milan Futuro, investendo circa 12 milioni di euro tra la formazione della squadra e il miglioramento delle infrastrutture. Questo sforzo economico sostanziale aveva l’obiettivo di creare una realtà competitiva e formativa per giovani promesse, ma i risultati attuali mettono in discussione le scelte fatte, con il progetto sportivo che sembra traballare dopo meno di un anno dal suo avvio. Di fronte a questa crisi risultati, la società è attivamente impegnata nel cercare rinforzi adeguati che possano garantire un salto di qualità alla squadra. I giocatori “di categoria” sono l’obiettivo principale del mercato, con l’intenzione di rinvigorire le prestazioni e offrire a Bonera maggiori opzioni tattiche. Nonostante ciò, la posizione dell’allenatore rimane precaria, prosegue il quotidiano di Torini. I risultati negativi non hanno solo messo in dubbio la sua capacità di guida, ma lo hanno anche posto sotto il rischio concreto di un licenziamento.

Il difficile momento del Milan Futuro

Il Milan Futuro, la seconda squadra del celebre club milanese, si trova attualmente in una situazione critica. Dopo l’ultima sconfitta interna per 1-5 contro la Torres, la squadra occupa il penultimo posto del Girone B in Serie C, con un totale di soli 17 punti. Tale posizione mette seriamente a rischio la permanenza nella categoria, considerando che la salvezza diretta, al momento, dista sei punti, con la Spal a quota 23. La pressione è tangibile, e l’ombra della retrocessione sembra ad ogni giornata più minacciosa.

LEGGI ANCHE Rottura a sorpresa con l’agente, il futuro al Milan è a rischio: ecco la mossa che potrebbe cambiare tutto

Leggi l’articolo completo Rischia il posto al Milan, la proprietà non è più convinta e medita il ribaltone: ecco la mossa a sorpresa, su Notizie Milan.