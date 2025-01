Dopo la Supercoppa ecco la beffa, “sgarbo” di Marotta al Milan: l’obiettivo rossonero può andare all’Inter

L’Inter starebbe preparando uno “sgarbo” di mercato al Milan per “vendicare” la Supercoppa. L’obiettivo rossonero può andare all’Inter.

In questo vibrante inizio d’anno, le emozioni del calcio italiano non si esauriscono sul campo ma invadono anche il calciomercato, con un duello acceso tra le due squadre milanesi che promette scintille. Milan e Inter, già protagonisti in stagione di incontri memorabili, si sfidano ora su un terreno differente ma altrettanto competitivo: quella lotta senza esclusione di colpi per aggiudicarsi talenti capaci di inclinare la bilancia dei successi futuri.

Il Milan, forte delle due recenti vittorie sui cugini dell’Inter, tra cui spicca la conquista della Supercoppa Italiana a Riad, cerca di trasferire l’onda positiva dal campo alle trattative di mercato. Questi successi non hanno solo arricchito la bacheca dei trofei, ma anche iniettato una dose di fiducia nell’ambiente, rendendo i tifosi e la squadra ancor più affamati di vittorie.

Milan-Inter, non è finita: arriva lo “sgarbo” di Marotta ai rossoneri

Entrambe le squadre milanesi si stanno muovendo attivamente nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare i propri organici in vista della seconda parte della stagione. Milan, in particolare, dopo un avvio sottotono, punta a migliorare i propri risultati, sia in campionato che in Champions League, dove l’obiettivo degli ottavi rimane da conquistare. Marotta, sponda Inter, starebbe seriamente valutando un nuovo e clamoroso “sgarbo” al Milan per vendicare la Supercoppa persa a Riad. Il grande obiettivo rossonero potrebbe finire appunto all’Inter.

Un derby di mercato clamoroso

Il calciomercato si infiamma e aggiunge un nuovo capitolo dopo quello vissuto a Riad in occasione della finale della Supercoppa Italiana. Se in terra araba ad avere la meglio è stato il Milan, sul mercato potrebbe andare diversamente. L’oggetto del contendere è il terzino destro del Manchester City, Kyle Walker. Originariamente vicino a un trasferimento al Milan, con una proposta di contratto fino al 2027, l’intromissione dell’Inter ha riaperto i giochi, complicando le dinamiche di trattativa. Il Milan aveva identificato in Walker la risposta alle proprie necessità difensive, soprattutto in vista dell’addio di Davide Calabria e delle prestazioni finora non convincenti di Emerson Royal. Tuttavia, la corsa a Walker si intreccia con l’interesse per Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, evidenziando un dilemma regolamentare: la regola che limita l’acquisto di un solo giocatore extracomunitario nella sessione invernale. La situazione si complica ulteriormente per il Milan a causa delle indecisioni su Rashford, fornendo all’Inter un’opportunità di inserimento strategico.

Nei meandri delle trattative

La trattativa per Walker si annuncia complessa, con entrambe le squadre milanesi che mostrano interesse per un trasferimento temporaneo del giocatore. L’Inter, con un’azione decisa, prova a ribaltare le previsioni e a guadagnare un vantaggio nel duello di mercato con i cugini del Milan, promettendo sviluppi interessanti nelle prossime ore.

