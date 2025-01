Rottura a sorpresa con l’agente, il futuro al Milan è a rischio: ecco la mossa che potrebbe cambiare tutto

Potrebbe cambiare tutto in tempi rapidissimi. Il cambio agente del rossonero apre al possibile inaspettato addio ai rossoneri.

Il Milan, dopo la vittoria a Riyad della Supercoppa Italiana, aveva dato l’impressione di aver finalmente cambiato passo, intraprendendo una nuova strada più vincente rispetto al passato. La squadra sembrava aver trovato una rinnovata energia sotto la guida di Conceicao, pronto a risollevare le sorti del club.

Tuttavia, il pareggio casalingo contro il Cagliari ha smentito questa prima impressione. Inaspettatamente, sono riemersi vecchi fantasmi che avevano caratterizzato la stagione precedente: l’incostanza nei risultati e la difficoltà a mantenere un buon livello di gioco. Un passo indietro che ha creato preoccupazione in casa rossonera.

Rottura con l’agente e ora anche con il Milan?

Anche sul fronte mercato, il Milan potrebbe trovarsi ad affrontare cambiamenti inaspettati. Il rossonero ha infatti deciso di cambiare agente, una mossa che potrebbe aprire scenari nuovi e inediti. Questo cambiamento potrebbe influire su future trattative, portando a sviluppi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. La situazione è decisamente complessa e obbliga il Milan ad affrontarla con decisione risolutezza, prima di veder vanificati tutti gli sforzi fatti precedentemente e perdere così un talento assicurato.

Il cambio agente significa addio al Milan?

La decisione di affidarsi a Lucci per la gestione della propria carriera riflette il desiderio del rossonero di avere una guida esperta nel mondo del calcio. Questo cambio di agente potrebbe essere il preludio a movimenti importanti riguardo il suo rinnovo contrattuale con il Milan. Infatti, il club rossonero si trova in una situazione delicata, dovrà agire in fretta per assicurarsi il prolungamento del contratto di Liberali, evitando – scrive Calciomercato.com – di perdere uno dei suoi più brillanti talenti a vantaggio della concorrenza, sia nazionale sia internazionale. La trattativa per il rinnovo di Liberali rappresenta una vera e propria priorità per il Milan, che finora sembra aver sottovalutato l’urgenza della situazione. Squadre come Fiorentina e Atalanta hanno già mostrato interesse per il giovane, segnalando un vivace mercato intorno al suo nome. Questo scenario mette ulteriormente pressione al Milan e al suo team dirigenziale, che dovranno fare i conti con la concorrenza e assicurarsi di mantenere Liberali all’interno della rosa rossonera.

Il percorso di un talento emergente

Liberali, a soli 17 anni, ha già dimostrato di essere un giocatore versatile e di grande prospettiva. La sua stagione è stata ricca di momenti significativi: esordio in Serie A da titolare nella partita contro il Genoa, prestazioni notevoli con la formazione Primavera e contributi decisivi anche nelle competizioni per squadre giovanili e in Serie C. Il giovane ha segnato gol e fornito assist preziosi, dimostrando un forte spirito multitasking e la capacità di adattarsi con successo a livelli di gioco diversi. Un talento così poliedrico non passa certo inosservato nel mondo del calcio.

LEGGI ANCHE Una stella internazionale per il Milan, il colpo a zero fa già sognare i tifosi: svelato il “regalo” di mercato di Ibra a Conceicao

Leggi l’articolo completo Rottura a sorpresa con l’agente, il futuro al Milan è a rischio: ecco la mossa che potrebbe cambiare tutto, su Notizie Milan.