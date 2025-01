Una stella internazionale per il Milan, il colpo a zero fa già sognare i tifosi: svelato il “regalo” di mercato di Ibra a Conceicao

Una stella internazionale potrebbe dire sì al Milan a parametro zero. Ibra ci crede ed è pronto a chiudere il grande colpo di mercato.

Il Milan è pronto a cambiare faccia alla propria stagione, con l’obiettivo di centrare l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Sergio Conceicao, è solo la prima mossa di un progetto che vuole rilanciare le ambizioni del club. L’effetto iniziale del tecnico portoghese è stato positivo, ma il percorso è appena iniziato e servirà tempo per costruire una squadra più solida.

Nonostante qualche passo falso, come il pareggio contro il Cagliari, Conceicao ha bisogno di pazienza e tempo per cementare le proprie idee e ottenere i risultati sperati. La squadra, infatti, è ancora in fase di transizione, e i margini di miglioramento sono evidenti.

Una stella internazionale al Milan a parametro zero

Sul fronte mercato, però, arrivano notizie promettenti: il Milan starebbe puntando su una stella internazionale che, a parametro zero, potrebbe rinforzare la squadra. Un colpo che Ibrahimovic vorrebbe regalare al nuovo allenatore, dimostrando così la propria leadership. Ibra lo avrebbe messo nel mirino con decisione e determinazione. Il suo arrivo potrebbe offrire a Conceicao gli strumenti necessari per costruire una squadra sempre più vicina ai proprio dettami tattici e attitudinali.

Il regalo di Ibra a Conceicao: arriva la stella internazionale

Il calciomercato non conosce mai sosta, specialmente quando si tratta di grandi club come il Milan che, in sempre continua ricerca di talenti in grado di elevare ulteriormente la qualità della rosa, sembra ora puntare gli occhi verso una stella internazionale. Il sogno di mercato che fa battere forte i cuori dei tifosi milanisti – scrive Milanlive.it – porta un nome di risalto internazionale, quello di Leroy Sanè, esterno offensivo del Bayern Monaco. Il contratto del giocatore con il club bavarese, in scadenza il prossimo 30 giugno, e la sua situazione contrattuale incerta hanno acceso le speranze del Diavolo di poter assicurarsi i suoi servizi, magari senza sborsare cifre esorbitanti grazie alla formula del parametro zero. Arrivato al Bayern Monaco nell’estate del 2020 per una cifra che si aggirava intorno ai 49 milioni di euro, Sanè non ha pienamente convinto con le prestazioni offerte in campo. Nonostante ciò, il suo talento rimane fuori discussione. Con una seconda parte di stagione ancora da giocare, il futuro dell’attaccante tedesco rimane in bilico, pendendo tra un rinnovo con il club tedesco, che sembra tutt’altro che sicuro, e l’apertura a nuovi scenari e sfide.

Il Milan guarda al futuro

Sotto la guida tecnica di Sergio Conceicao, il Milan si prepara ad affrontare impegni importanti sia in campionato sia in Champions League, con l’obiettivo di consolidare le proprie ambizioni di vertice. La possibilità di arricchire la rosa con un giocatore del calibro di Sanè testimonia l’ambizione del club rossonero di non fermarsi ai successi appena ottenuti, ma di guardare sempre più in alto.

LEGGI ANCHE “No” al Milan e addio al colpo di gennaio, ma il piano per l’estate fa già sognare i tifosi: “pronto” l’assalto alla stella

Leggi l’articolo completo Una stella internazionale per il Milan, il colpo a zero fa già sognare i tifosi: svelato il “regalo” di mercato di Ibra a Conceicao, su Notizie Milan.