Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della settima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 16 e domenica 18 settembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Settima giornata di campionato che si apre in anticipo di venerdì sera con la sfida caldissima tra Salernitana e Lecce, ma anche il sabato sarà molto interessante in quota salvezza. La “prima” di Thiago Motta a Bologna sarà contro l’Empoli, mentre Giampaolo si gioca un’altra fetta di panchina nel derby ligure con lo Spezia. Domenica, invece, giornata pienissima per l’alta classifica: si parte a pranzo con l’Inter a testare la rivelazione Udinese, poi pomeriggio con Lazio, Fiorentina e Juve, quest’ultima a Monza per battezzare l’esordio di Palladino. Ma i piatti succulenti arrivano in serata con Roma-Atalanta e Milan-Napoli.

Venerdì 16 settembre

Salernitana-Lecce 1-2 (43′ Ceesay, 55′ aut. Gonzalez, 84′ Strefezza)

Sabato 17 settembre

Bologna-Empoli 0-1 (75′ Bandinelli)

Spezia-Sampdoria 2-1 (11′ Sabiri, 12′ aut. Murillo, 73′ Nzola)

Torino-Sassuolo ore 20.45

Domenica 18 settembre

Udinese-Inter ore 12.30

Cremonese-Lazio ore 15

Fiorentina-Verona ore 15

Monza-Juventus ore 15

Roma-Atalanta ore 18

Milan-Napoli ore 20.45

CLASSIFICA

Napoli 14

Milan 14

Atalanta 14

Udinese 13

Roma 13

Inter 12

Lazio 11

Torino 10

Juventus 10

Spezia 8

Salernitana 7

Empoli 7

Fiorentina 6

Sassuolo 6

Bologna 6

Lecce 6

Verona 5

Sampdoria 2

Cremonese 2

Monza 1

