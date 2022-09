Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Picco, Spezia e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Spezia Sampdoria 2-1 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Al via la gara tra le mura del Picco di La Spezia

4′ Colpo di testa di Nzola – Cross dalla sinistra di Reca per l’incornata dell’attaccante bianconero, che però non inquadra la porta

11′ Gol di Sabiri – Magia del fantasista marocchino! Conclusione dalla lunga distanza che si infila nell’angolino alto dove Dragowski non può arrivare: Sampdoria in vantaggio!

12′ Autogol di Murillo – Si spegne subito l’entusiasmo blucerchiato: deviazione sfortunata di Ferrari sul corpo del difensore colombiano, palla in rete e pareggio dello Spezia

20′ Tiro di Rincon – Il centrocampista blucerchiata prende la mira dal limite dell’area di rigore ma, in equilibrio precario, non impensierisce Dragowski

27′ Brivido per la Sampdoria – Gyasi scatta oltre la linea dei difensori blucerchiati e libera un diagonale che si spegne sul fondo: l’arbitro Sozza non convalida l’azione per posizione di fuorigioco dell’attaccante

45′ Recupero – Un minuto di extra-time

45’+1′ Intervallo – Le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1

45′ Inizia il secondo tempo – Al via la seconda parte del match. Dentro Colley e fuori Ferrari per la Sampdoria

51′ Sabiri ci riprova – Tiro dalla distanza per il marocchino, che vuole replicare il gol realizzato nel primo tempo: la traiettoria del pallone non si abbassa

52′ Doppia occasione per la Sampdoria – Break di Djuricic e rasoterra di Caputo neutralizzato da Dragowski, poi colpo di biliardo di Sabiri che non va in buca

54′ Miracolo di Audero – Parata fondamentale di Audero su Ampadu, Spezia vicinissimo al raddoppio

59′ Cambio per lo Spezia – Fuori Bastoni, dentro Agudelo

66′ Sabiri ancora pericoloso – Il fantasista blucerchiato tenta un’altra magia dalla distanza: tiro quasi perfetto, trema il palo alla sinistra di Dragowski

71′ Nzola porta in vantaggio lo Spezia – L’attaccante dello Spezia di piatto riceve il pallone e lo mette alle spalle di Audero

82′ Sabiri e Gabbiadini sprecano tutto – Opportunità invitante per i blucerchiati: Dragowski si supera e nega la gioia del gol alla Samp

90′ Recupero – Quattro minuti di extra-time

90’+3′ Quagliarella a un passo dal gol – Giocata splendida di Gabbiadini per il destro del bomber blucerchiato: Dragowski provvidenziale in uscita

90’+4′ Finisce il match – Lo Spezia batte la Sampdoria con il risultato di 2-1

Migliore in campo: Nzola (Spezia) PAGELLE

Spezia Sampdoria 2-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ Sabiri, 11′ aut. Murillo, 71′ Nzola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu (86′ Caldara), Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko (70′ Ekdal), Bourabia, Bastoni (59′ Agudelo), Reca (70′ Hristov); Gyasi (86′ Ellertsson), Nzola. A disposizione: Sher, Strelec, Zoet, Beck, Leandro Sanca, Ferrer, Zovko. Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (45′ Colley), Murillo, Augello; Villar (60′ Vieira); Leris (70′ Gabbiadini), Rincon, Sabiri, Djuricic (80′ Verre); Caputo (80′ Quagliarella). A disposizione: Contini, Amione, Conti, Pussetto, Yepes, Murru. Allenatore: Conti.

ARBITRO: Sozza di Seregno. Assistenti: Cipressa di Lecce e Fontemurato di Roma 2. Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Marchetti di Ostia Lido.

AMMONITI: Ferrari, Bastoni, Villar, Kovalenko, Leris, Djuricic, Ellertsson.

