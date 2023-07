Ha avuto inizio oggi il ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile per preparale la prossima stagione: l’ordine di arrivo dei nerazzurri

Ad Appiano Gentile ha avuto inizio oggi la preparazione alla prossima stagione per gli uomini di Simone Inzaghi con il ritiro dell’Inter. Ieri il tecnico ha presentato gli obiettivi stagionali assieme a Beppe Marotta in conferenza stampa. Oggi i nerazzurri sono ufficialmente tornati a lavoro in mattinata.

Il primo a varcare la soglia dei cancelli della Pinetina è stato Mkhitaryan. Dopo di lui de Vrij, Sensi e Radu. Poco dopo il prossimo capitano della squadra, Lautaro Martinez. A seguire Correa, Fontanarosa, Onana, Lazaro e tutti gli altri.

L'articolo Ritiro Inter, il primo ad arrivare è stato Mkhitaryan: ecco l'ordine di arrivo

