La figlia di Roberto Baggio ha annunciato che l’ex campione della Juventus è sbarcato su Instagram con un profilo ufficiale

I tifosi di Roberto Baggio, adesso, avranno la possibilità di vederlo con maggiore frequenza sui social. Infatti, come rivelato dalla figlia Valentina, l’ex campione della Juventus avrà una pagina ufficiale su Instagram.

MESSAGGIO – Sono tornata a casa per il weekend per festeggiare il compleanno di papà @robybaggio_official e riparto con il cuore colmo di gioia. Poterlo avvicinare alle persone che tanto lo amano tramite la sua nuova pagina social è per me il coronamento di un sogno, un grande obiettivo raggiunto per la mia professione e certamente un’enorme responsabilità! Ciò che più desidero è creare uno spazio dove ascoltare direttamente la sua voce, la sua dolcezza e saggezza, la sua simpatia, mantenendo sempre il suo spirito bambino, timido e innocente, proprio com’è dal vivo. Long way to go! Ci vediamo presto nell’altra pagina».

