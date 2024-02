Riccardo Trevisani ha paragonato il lavoro fatto da Massimiliano Allegri alla Juve e quello di Simone Inzaghi all’Inter

Dagli studi di Mediaset, Riccardo Trevisani ha messo a confronto il lavoro fatto da Massimiliano Allegri alla Juve con quello che ha fatto Simone Inzaghi all’Inter.

PAROLE – « Quando Dimarco ha iniziato a fare il titolare dell’Inter, veniva dal Verona e non lo voleva nessuno. Acerbi non lo voleva nessuno, Calhanoglu l’ha preso dal Milan a parametro zero. Oggi vediamo l’Inter come un colosso, ma è un colosso costruito dal lavoro della società e dell’allenatore. L’allenatore della Juventus al momento ha costruito pochissimo, è una squadra che gioca male. Inzaghi e Allegri sono arrivati tre anni fa all’Inter e alla Juve: una sembra il Brasile per come gioca, l’altra la Costa Rica».

