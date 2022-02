Il terzino del Liverpool Andy Robertson freme per giocare l’ottavo di Champions League contro l’Inter in programma mercoledì.

Il difensore del Liverpool Andy Robertson è già in clima Champions League, ecco le sue emozioni al sito ufficiale della sua squadra. “Dalla fine della fase a gironi agli ottavi si crea l’attesa più grande. Quando il sorteggio è terminato, cresce l’entusiasmo e non vedi l’ora di affrontare quella sfida. Sarà dura; l’Inter sta facendo molto bene in Serie A, lotta al vertice ma noi cercheremo di continuare a lottare su tutti i fronti”.

Champions League

“Abbiamo una partita difficile in trasferta e dobbiamo dare il meglio di noi, fare quello che abbiamo fatto nelle ultime sei-otto settimane. Se ci riusciremo, credo che possiamo ottenere un risultato positivo. Ma non vediamo l’ora: giocheremo in uno stadio iconico, fantastico e sono sicuro che i tifosi ci daranno un grande supporto in trasferta. Non vediamo l’ora“.

