Il centrocampista del Liverpool Fabinho ha avvertito i suoi compagni sulla forza dell’Inter, prossimo avversario in Champions.

Il centrocampista centrale del Liverpool Fabinho ha segnato l’unico e decisivo goal nell’ultima partita dei Reds in Premier League contro il Burnley. Dopo la fine del match, nelle interviste, il giocatore si è già proiettato alla prossima sfida che vede la sua squadra impegnata contro l’Inter a San Siro per l’andata degli ottavi di finale di Champions League; ecco quanto dichiarato.

IM_San_Siro_Vuoto_1

“L’Inter in questo momento è la migliore squadra italiana, per questo è vicina alla vetta del campionato. Giocano bene, sono una squadra forte. Alcuni giocatori giocano insieme forse da quattro o cinque stagioni. Abbiamo due o tre giorni per prepararci a questa partita e speriamo di andare a Milano e fare un buon risultato in un bello stadio“.

