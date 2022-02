Gianfranco Zola vede addirittura il Napoli leggermente favorito sul Barcellona nell’ambito del doppio confronto di Europa League.

L’ex calciatore Gianfranco Zola ha detto la sua su Barcellona-Napoli di Europa League a Vikonos Web Radio/Tv. “La gara con il Barça è comunque di grande fascino, anche se non è più il Barcellona di Messi ma sarà bellissima. Il Napoli se la gioca sicuramente alla pari, forse addirittura con qualche chance in più”.

Aurelio De Laurentiis

“Se le coppe europee incideranno nella lotta scudetto? Napoli ed Inter hanno impegni importanti che ti portano via molte energie, ma è anche vero che i grandi club sono abituati a gestire queste situazioni. Forse il Milan ha qualche vantaggio dovuto al fatto di non dovere giocare in Europa“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG