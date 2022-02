L’allenatore del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino ha presentato il big match di domani in Champions League.

giorno di viglia e quindi di conferenza stampa per Mauricio Pochettino; ecco le sue parole. “Non credo che domani ci sarà più pressione su di noi che sul Real, o viceversa: questa è un’eliminatoria di Champions che avrebbe potuto essere la finale, per qualità e per i nomi dei giocatori che saranno in campo. Rispettiamo il Real, è uno dei maggiori club del mondo basti pensare che ha vinto questa Coppa tredici volte, ma noi cercheremo di dare il meglio, perché vogliamo superare il turno. Ho fiducia totale nei miei giocatori, ho tutti a disposizione meno Sergio Ramos, e credo che il Real e noi siamo sullo stesso livello”.

Champions League

“Dopo sette mesi di competizioni direi che il ruolo del portiere da noi è molto ben coperto, perché ne abbiamo due al top. Chiunque di loro giocherà, darà il massimo. La formula dell’alternanza finora ha funzionato e non vedo perché dovrei cambiarla”.

