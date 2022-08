Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Juventus

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

PAREGGIO – «È stata una partita difficile. Siamo felici per il pareggio, abbiamo lottato contro una buona squadra come la Juve che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Nel secondo tempo però siamo venuti fuori molto meglio».

DYBALA – «Nello spogliatoio gli darò un grande abbraccio. Non era facile per lui, nel suo vecchio stadio, sono davvero contento che abbia fatto una grande partita e un assist per me».

