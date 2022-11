Le parole di Tammy Abraham prima della sfida decisiva per la Roma con il Lugodorets: «Dobbiamo vincere per i nostri tifosi»

Tammy Abraham ha parlato a Sky Sport a prima del calcio d’inizio della sfida della Roma contro il Ludogorets. Di seguito le sue parole.

«Questa partita è come una finale e sappiamo quanto sia importante per noi, per la città di Roma e per i nostri tifosi. All’andata in Bulgaria abbiamo perso, mentre ora dobbiamo vincere. Il Ludogorets è una buona squadra, ma dobbiamo far valere il fattore campo».

L'articolo Roma, Abraham: «É come una finale» proviene da Calcio News 24.

