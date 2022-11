Sono queste le parole del giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva, ecco cosa ne pensa dell’Inter dopo la qualificazione.

Ecco le parole del famoso giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva, che parla così sull’Inter: “Al momento del sorteggio io dissi che il Bayern Monaco è ingiocabile, ma che con il Barcellona se la poteva giocare. Avevo ragione, il Barcellona non è più lo stesso. Il Benfica ha sorpreso, oggi è più forte dei blaugrana e lo ha dimostrato anche lo scorso anno nel suo girone di Champions League.“

Conclude così il giornalista: “Io non valuto le squadre per la loro storia o per il loro nome. La tradizione conta il giusto, ma il presente e il valore dei giocatori di adesso sono più importanti. Fossi un tifoso dell’Inter spererei di incontrare Tottenham o Porto.” Tra qualche giorno l’urna darà l’avversaria alla squadra nerazzurra.

