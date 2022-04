Roma, Tammy Abraham parla in vista del partita contro il Leicester, ma affronta anche il tema del suo futuro.

Tammy Abraham sta vivendo una stagione fantastica con la Roma, l’attaccante parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leicester. Viene chiesto se si sente migliorato dal suo arrivo in Serie A: “A me piace sempre migliorarmi, vincere, anche quando segno in allenamento esulto. Mi piace lavorare duro in allenamento con i compagni. Per me è una stagione positiva che non è ancora finita, abbiamo delle partite importanti da giocare, ora penso solo a vincere domani”.

IM_pallone_serie_A_2020

Arriva la domanda sul suo futuro, se sarà ancora alla Roma: “Sono nato e cresciuto in Inghilterra, è normale essere accostato a club inglesi. Sono focalizzato ora sulla Roma, sulla competizione, vediamo in futuro cosa accadrà ma ora penso solo a battere il Leicester“.

Il giocatore taglia corto, apre le porte nel caso ci fosse qualche offerta particolare. Vedremo il futuro cosa riserverà al giovane forte attaccante inglese Abraham.

