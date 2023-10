Houssem Aouar, centrocampista della Roma, ha parlato ai cronisti presenti all’aeroporto al momento del suo arrivo in Algeria

PAROLE – «È stato un match complicato l’ultimo. In Italia c’è molta intensità, aggressività e tattica. Abbiamo vinto perché avevamo bisogno di punti. Sono contento anche di aver segnato, così arrivo qui in forma e spero di portare alla nazionale quello che so fare. Se le parole di Mourinho mi hanno motivato? Sì, sempre».

