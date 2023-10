Diego Armando Maradona Jr, allenatore dell’FC Pompei, ha parlato a Radio Kiss Kiss della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina

PAROLE – «Sono deluso perché ho visto una squadra dominare allo stadio Maradona ed è una squadra inferiore al Napoli. Non mi piace come gli azzurri hanno interpretato la gara, non mi piacciono le scelte dell’allenatore. Meret? L’ho visto soffrire i giudizi dei tifosi. Non so se sul gol di Valverde abbia colpe, però in questo momento evidentemente non è tranquillo. Colpa forse anche di chi lo critica quando non c’entra niente, il gol di ieri non lo prendi se sei sereno».

