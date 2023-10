Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa del momento di Tijjani Reijnders con il Milan

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa del momento di Tijjani Reijnders con il Milan.

PAROLE – «Se è pronto per l’Olanda Se riesce a dimostrarlo in Champions League, secondo me è pronto a dimostrarlo anche nella nazionale olandese. Ma giocare nella nazionale olandese è un gradino più in alto. Anche i giovani giocatori hanno il tempo per quello, ma io voglio che siano se stessi e mostrino il coraggio che dimostrano nei loro club».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG