Pino Vitale, storico dirigente Fiorentina, ha parlato a RFV della prestazione di ieri sera della squadra di Vincenzo Italiano contro il Napoli.

PAROLE – «Ieri ho visto veramente una grande Fiorentina, hanno ammazzato il Napoli sportivamente parlando. Ieri è stata la miglior Fiorentina degli ultimi tre anni. Mi ha sorpreso soprattutto per atteggiamento e cattiveria dimostrata. Garcia non ci ha capito più nulla e si è visto coi cambi: è andato in confusione per meriti della Fiorentina. Arthur ha fatto girare tutto il sistema a meraviglia. In fase di non possesso è stata poi molto coraggiosa a lasciare Milenkovic spesso nell’uno contro uno con Osimhen. Atteggiamento che ha pagato».

