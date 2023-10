Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Servette

PAROLE – «Nel secondo tempo siamo entrati in campo con l’atteggiamento per chiudere la gara e in 10 minuti lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa e non dovevamo perché siamo la Roma e vogliamo vincere questo girone. Dobbiamo scendere sempre in campo con il giusto atteggiamento senza sbagliare nulla. L’Europa League è importante come il campionato, dobbiamo trovare il giusto equilibrio per crescere come squadra e avere l’atteggiamento perfetto in ogni gara fino alla fine della stagione. Io so quello che ho passato lo scorso anno, non è stato facile e in tutta la stagione non ho mai trovato il top della forma per la preparazione e gli infortuni, ma sapevo che in questa avendo fatto un ritiro importante i risultati sarebbero arrivati».

