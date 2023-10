Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio dei viola contro il Ferencvaros in Conference League

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina in Conference League contro il Ferencvaros. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Non riesco a capire il primo tempo che abbiamo giocato. Gliel’abbiamo regalato dall’inizio alla fine. Con un ritmo un po’ più alto potevamo fare bene anche nella prima frazione. Con i cambi abbiamo rimesso in piedi una partita sembrava già persa. Abbiamo avuto una grande reazione e i ragazzi non ci stavano con quel risultato. Gli ultimi venti minuti potevamo anche vincerla. Ci teniamo questo punto, nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto molto bene».

ASPETTO PSICOLOGICO – «Subentra sempre l’aspetto psicologico. Devi andare più forte di prima, l’avversario si abbassa e tu cerchi ci creare situazioni. Il calo è una questione solo ed esclusivamente mentale. Nel secondo tempo abbiamo messo del furore per ribaltare queste partite. Noi abbiamo perso tanti contrasti. Loro sono stati bravi fino al sessantesimo poi siamo usciti fuori noi».

FASE DIFENSIVA – «Gli abbiamo concesso non tantissimo nel primo tempo. Solo certe situazioni in cui abbiamo palleggiato male. Loro a campo aperto sono forti e in Europa questi avversari sono temibili. Nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina concedendo anche qualcosa. Siamo rimasti in partita ma ci può stare allungare le maglie per tentare il tutto per tutto. Questa sera ci siamo riusciti».

NICO GONZALEZ – «Nico è stanco, ma è fondamentale per noi. Stiamo trovando molta gente brava nei duelli aerei, dobbiamo poi cercare di non prendere troppi gol e continuare a lavorare bene».

PROBLEMI PALLE INATTIVE – «Sulle palle inattive stiamo soffrendo, dobbiamo cercare di marcare e lavorare meglio. In Europa ti ritrovi con squadre furbe che preparano queste situazioni. Bisogna stare sempre attenti».

ROSA PROFONDA – «Di questo ne sono sempre felice. Non è facile per i subentrati entrare subito in partita ed essere efficaci. Quando ci si si riesce è davvero tanta roba. Sono stati tutti bravi. Parisi a sinistra ha fatto un grande secondo tempo. Quando c’è questo atteggiamento è bello per un allenatore. In questo momento certi giocatori non stanno benissimo ma per Napoli ci prepareremo e cercheremo di fare una grande prestazione».

