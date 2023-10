Le parole di Jose Mourinho, tecnico della Roma, dopo la vittoria in Europa League dei giallorossi contro il Servette

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Servette in Europa League. Di seguito le sue parole.

PRIMO E SECONDO TEMPO – «Il primo tempo che abbiamo fatto non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo mai pressato e c’è stato un momento in cui loro hanno avuto la palla e noi siamo stati passivi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato ritmo e velocità. Quello mi è piaciuto».

LUKAKU E BELOTTI INSIEME – «Nel primo tempo non mi è piaciuto nulla. Nel secondo tempo, invece, mi sono piaciuti. Quando giocano due punte manca la creatività di Dybala o Pellegrini ma abbiamo più presenza fisica. Se facciamo arrivare la palla in area loro hanno i gol nei piedi».

PELLEGRINI – «Pellegrini è un giocatore di enorme potenziale ma ha questa storia clinica che ha spesso problemi. Non ci ho ancora parlato ma mi è sembrato che sia qualcosa di muscolare. Di solito è l’infortunio che capita a lui».

