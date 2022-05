La Roma vola sulle ali dell’entusiasmo, boom abbonamenti per l’entusiasmo della Conference League. Oltre 21 mila.

Continua l’entusiasmo dei giallorossi per la vittoria della Roma in Conference League, oltre 21 mila abbonamenti per il prossimo anno. I giallorossi non vincevano un trofeo europeo dopo oltre 60 anni dall’ultimo la Coppa Delle Fiere nella stagione 1960/61 contro una squadra inglese.

Mourinho

Questo il tweet del presidente della squadra giallorossa, Dan Friedkin: “È un’emozione enorme, sono molto contento che la Roma sia tornata a vincere dopo tutto questo tempo, lo meritava la tifoseria, lo meritava la città e lo meritava la squadra. È un giorno importante per la Roma, so che lo aspettavate da tanto tempo”.

I prezzi dell’abbonamento sono dai 255 euro per la Curva Nord (319 euro in fase 2) ai 775 euro per la Tribuna Monte Mario Centrale Sud (795 euro in fase 2).

