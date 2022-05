Ecco quanto ha ricavato la Roma con la vittoria della Conference League contro il Feyenoord con la rete di Zaniolo.

La Roma ha vinto la Conference League, ma quanto ha ricavato? con la vittoria i giallorossi si sono portati a casa una cifra di certo interessante, anche se imparagonabile a quelle di Champions League e vicine a quelle di Europa League.

Zaniolo con la sua rete ha comunque portato un trofeo che mancava da tantissimi anni, Mourinho inoltre diventa l’unico allenatore a vincere tutte le competizioni europee.

Mourinho

Il club ha incassato quindi 2.94 milioni di euro per la partecipazione alla fase a gironi, si aggiungono 1.42 milioni di euro per la classifica dell’ultimo decennio e 4.36 milioni di euro dal market pool. Inoltre la Roma ha ricavato 2.42 milioni di euro per i risultati delle sfide, più 650 mila euro per il primo posto nel girone e 600 mila euro per il passaggio diretto agli ottavi nella fase ad eliminazione diretta della Conference League. Quindi 18.39 per essere arrivati fino in finale, a cui si aggiungono gli ultimi 2 per la vittoria del trofeo.

