Ecco quanto vale in termini economici salire in Serie A, Monza-Pisa si sfidano nella finale per entrare nella massima serie.

La Serie B vive i suoi ultimi atti per decretare l’ultima squadra che salirà in Serie A. Chi si gioca l’accesso è il Monza di Berlusconi e Galliani e il Pisa, che hanno chiuso la regolar season rispettivamente quarta e terza nella classifica generale.

Salire in SerieA significherebbe una cifra complessiva intorno ai 24.5 milioni di euro, come termini di ricavi da diritti tv.

Per il Monza si tratterebbe della prima promozione in massimo club calcistico, per il Pisa sarebbe il ritorno dopo quasi 32 anni, ultima volta nel 1990/91. Oltre i ricavi che nel corso degli anni si consoliderebbero nel caso di salvezze raggiunte. Il prossimo triennio garantisce ai club del massimo campionato 940 milioni di euro totali che verranno distribuiti.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG