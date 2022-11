Daniele De Rossi, tecnico della SPAL, ha parlato del derby della Capitale in programma nella giornata di domani

Daniele De Rossi, a Sky Sport, ha parlato in vista di Roma-Lazio.

LE PAROLE – «Sul derby non giudico nulla perchè sono un soggetto estraneo alla vicenda. Oggi c’erano più sciarpe della Roma allo stadio che altro ma devo rimanere distaccato. Non faccio previsioni, ma ovviamente mi prenderò un’oretta e mezza di break per seguire la gara».

