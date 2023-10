La Roma aspetta il rientro di Paulo Dybala dopo l’infortunio: l’argentino punta ad essere a disposizione per la sfida contro l’Inter

La Roma è fiduciosa nel recupero di Paulo Dybala per il big match del 29 ottobre a San Siro contro l’Inter.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, molto dipenderà da come la Joya reagirà alle cure e poi alle sollecitazioni degli allenamenti. Da quando è arrivato in giallorosso, l’argentino ha già avuto 8 infortuni, saltando un terzo delle partite.

