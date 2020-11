Roma, Edin Džeko positivo al COVID-19

L’elenco dei calciatori colpiti dal COVID-19 continua ad allungarsi. Oggi l’attaccante della Roma Edin Džeko ha annunciato con un post su Instagram di aver ricevuto il responso positivo dal tampone eseguito per accertare l’infezione da COVID-19.

Il giovane bosniaco, classe 1986, ha voluto però rassicurare i suoi fan rivelando di non avere sintomi particolari:

Purtroppo sono positivo al COVID-19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari.

Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma